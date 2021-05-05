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    Uşak'ta cadde ve sokaklara denetim noktaları kuruldu

    Tam kapanma devam ederken, kentte yapılan denetimler artırıldı.
    • İHA
    • 05.05.2021 - 13:14
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 13:15
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    Uşak'ta cadde ve sokaklara denetim noktaları kuruldu

    Tüm yurtta tam kapanma uygulaması devam ediyor.

    Uygulamanın başlamasıyla birlikte denetimlerin artırıldığı yerlerden birisi olan Uşak'ta, polis kuralları ihlal edenlere göz açtırmıyor.

    BELGESİ OLMAYANLARA İŞLEM YAPILDI

    Bir çok noktada İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler denetim noktası oluşturdu. Denetim noktalarında araçlar incelenirken araç içerisindeki sürücü ve yolcuların da kısıtlamadan muaf tutan belgeleri kontrol edildi.

    Belgesi olmayan vatandaşlara gerekli yaptırımlar uygulandı.

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