Anız nedeniyle çıkan ve zarara sebep olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Haliyazi Mahallesi’nde önceden hasadı yapılan bir tarlada, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede şiddetli rüzgar ile büyüyen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgar nedeniyle çevredeki ev ve çiftlikleri tehdit eden yangın, ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü.

Çıkan yangında, yaklaşık olarak 100 hektar alanın kül olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Uşak’ta çıkan yangında 100 hektar alan zarar gördü