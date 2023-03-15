Uşak'ta depoda başlayan yangın evi küle çevirdi Karahallı ilçesinde bir evin depo kısmında çıkan yangın sonucunda 2 katlı ev küle döndü.

Uşak’ın Karahallı ilçesine bağlı Duraklı Köyü'nde Kudret Görel’e ait 2 katlı evin depo kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.

Dumanların fark edilmesiyle köylüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Üst kata da sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Ev kullanılamaz hale geldi

Büyüyen yangında iş makinesi yardımıyla evin bir bölümü yıkılarak yangın kontrol altına alınırken ev ise kullanılmaz hale geldi.

Soruşturma başlatıldı

Yangına ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.