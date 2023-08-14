İHA
Uşak’ta facianın eşiğinden dönüldü.
Uşak-İzmir karayolundaki bir akaryakıt istasyonunda 19 yaşındaki A.K. idaresindeki otomobil, drift atmaya çalışırken yakıt pompasına çarptı.
Kazada araçtaki İ.Y. (17) yaralanırken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı genç ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
20 bin 342 lira ceza
Polis ekipleri otomobil sürücüsüne 20 bin 342 lira para cezası keserken sürücünün ehliyetine de 2 ay el konuldu, ayrıca araç trafikten 2 ay men edildi.
Kaza anı akaryakıt istasyonundaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.