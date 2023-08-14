Uşak'ta drift yapmaya çalışan sürücü akaryakıt istasyonuna çarptı Uşak'ta akaryakıt istasyonunda otomobiliyle drift yapmaya çalışan sürücünün akaryakıt istasyonuna çarptığı kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Sürücüye 20 bin 342 lira para cezası kesildi.

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İHA

Uşak’ta facianın eşiğinden dönüldü.

Uşak-İzmir karayolundaki bir akaryakıt istasyonunda 19 yaşındaki A.K. idaresindeki otomobil, drift atmaya çalışırken yakıt pompasına çarptı.

Kazada araçtaki İ.Y. (17) yaralanırken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

20 bin 342 lira ceza

Polis ekipleri otomobil sürücüsüne 20 bin 342 lira para cezası keserken sürücünün ehliyetine de 2 ay el konuldu, ayrıca araç trafikten 2 ay men edildi.

Kaza anı akaryakıt istasyonundaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.