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    Uşak'ta durdurulan araçtan fazla sayıda mühimmat çıktı

    KOM ekiplerince yürütülen çalışma esnasında, şüphe üzerine durdurulan araçtan tabanca, mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i ise tutuklandı.
    • İHA
    • 07.04.2022 - 15:44
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 16:00
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    Uşak'ta durdurulan araçtan fazla sayıda mühimmat çıktı

    Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları kapsamında şüpheli araç tespit etti.

    Ekiplerce durdurulan araç içerisinden ise çok sayıda mühimmat çıktı.

    Silah ve uyuşturucu ele geçirildi

    Araç içerisinde yapılan aramada 7 adet tabanca, 71 adet tabanca mermisi ve 20 uyuşturucu hap ele geçirilirken araçta bulunan 4 şüpheli şahıs da ekiplerce gözaltına alındı.

    1'i tutuklu 3'ü serbest

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

    Uşak ta durdurulan araçtan fazla sayıda mühimmat çıktı #1

    Uşak ta durdurulan araçtan fazla sayıda mühimmat çıktı #2


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