Uşak'ta ekmeğe zam: 5 TL oldu

1 Ocak 2022 tarihinden bu yana, kentte ekmeğe 4'üncü kez zam yapıldı. 4 TL'den satılan ekmek, 5 TL'ye satılacak.

Masaların vazgeçilmezi ekmeğin fiyatında sürekli olarak güncellemeye gidiliyor.

Uşak'ta, bir yıl içerisinde ekmeğe 4'üncü zam geldi.

Ekmek 5 TL oldu

Yılbaşında 230 gram ekmek 2,5 TL’den satılırken şubat ayında 3 TL, nisan ayında 3,5 TL, 16 Haziran 2022 yılından itibaren 4 TL’den satılmaya başlanmıştı.

Son olarak ise 4 TL’den satılan 230 gram ekmek, 5 TL’den satılmaya başlandı.

100 gram simidin fiyatının da 5 TL olduğu ve bu zammın da bugün yarın uygulanacağı öğrenildi.

Mende ekmeğine zam yolda

Uşaklıların severek tükettiği ve Mende ekmeği dediği somun ekmek fiyatlarında şimdilik bir değişiklik olmadı.

20 TL’den satılan 1100 gram Mende ekmeğine de 15 güne kadar zam gelebileceği öğrenildi.

Uşak Fırıncılar ve Unlu Mamuller Esnaf Odası başkanı Zafer Kurnaz, zamlara gerekçe olarak artan maliyetleri gösterdi ve fırıncı esnafı olarak zam yapmayı kendilerinin de arzu etmediğini ama sadece doğalgaz ve enerjiye gelen zamları bile karşılamakta sıkıntı yaşadıklarını söyledi.





