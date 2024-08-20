Uşak'ta elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı

İHA
Uşak merkez Fatih Mahallesi'ndeki bir inşaatın temeline beton döken mikserinin pompası elektrik tellerine temas etti.
Bu sırada pompayı tutan inşaat işçisi Y.Y. (46) elektrik akımına kapıldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
Sağlık ekiplerince elektrik akımına kapılan inşaat işçisi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken inşaat işçisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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