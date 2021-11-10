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    Uşak'ta ev arkadaşını bıçaklayarak yaraladı

    Uşak’ta çiftlik evini paylaştığı arkadaşını bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli, emniyete teslim oldu.
    • İHA
    • 10.11.2021 - 03:03
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    Uşak'ta ev arkadaşını bıçaklayarak yaraladı

    Uşak’ta merkeze bağlı Kalfa Mahallesi’nde bir çiftlik evinde çalışan G.K. (26) ile aynı zamanda çiftlik sahibinin yakını da olan ev arkadaşı U.O. (24) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı.

    Kısa sürede büyüyen kavgada U.O., G.K.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

    ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi. Ağır yaralanan G.K., sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, U.O. ise emniyete giderek teslim oldu.

    Uşak ta ev arkadaşını bıçaklayarak yaraladı #1

    YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR

    İkili arasında geçtiğimiz günlerde de kavga çıktığı, yaralı şahsın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Uşak ta ev arkadaşını bıçaklayarak yaraladı #2

    Uşak ta ev arkadaşını bıçaklayarak yaraladı #3

    Uşak ta ev arkadaşını bıçaklayarak yaraladı #4

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