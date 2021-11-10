Uşak'ta ev arkadaşını bıçaklayarak yaraladı

Uşak’ta çiftlik evini paylaştığı arkadaşını bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli, emniyete teslim oldu.

Uşak’ta merkeze bağlı Kalfa Mahallesi’nde bir çiftlik evinde çalışan G.K. (26) ile aynı zamanda çiftlik sahibinin yakını da olan ev arkadaşı U.O. (24) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı.

Kısa sürede büyüyen kavgada U.O., G.K.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi. Ağır yaralanan G.K., sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, U.O. ise emniyete giderek teslim oldu.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İkili arasında geçtiğimiz günlerde de kavga çıktığı, yaralı şahsın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.