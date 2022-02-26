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    Uşak'ta hidrojen sülfür gazından etkilenen işçi kurtarılamadı

    Köpek maması fabrikasında çalışan genç adam, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede, etkilendiği hidrojen sülfür gazı nedeniyle hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 26.02.2022 - 16:37
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    Uşak'ta hidrojen sülfür gazından etkilenen işçi kurtarılamadı

    Uşak’ta Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir köpek maması üreten fabrikada çalışan işçi Emin Karanfil fenalaşması sonucu bayıldı.

    Durumu fark eden iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri işçinin gazdan etkilendiğini ve hayati tehlikesinin bulunduğunu tespit etti.

    FABRİKADAKİ 30 İŞÇİ TAHLİYE EDİLDİ

    Fabrikadaki 30 işçi tahliye edildikten sonra olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerce belirlenen hidrojen sülfür gazı, kapı giriş ve çıkışlarına koyulan fanlarla tahliye edildi.

    Uşak ta hidrojen sülfür gazından etkilenen işçi kurtarılamadı #1

    İŞÇİ KURTARILAMADI

    Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emin Karanfil, doktorların yapmış olduğu bütün müdahalelere rağmen tedavinin 3.gününde hayatını kaybetti.

    Uşak ta hidrojen sülfür gazından etkilenen işçi kurtarılamadı #2

    Uşak ta hidrojen sülfür gazından etkilenen işçi kurtarılamadı #3

    Uşak ta hidrojen sülfür gazından etkilenen işçi kurtarılamadı #4


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