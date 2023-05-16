Uşak'ta husumetli ailelerin kavgasında kan aktı: 4 yaralı Uşak’ta aralarında önceden husumet bulunan aileler satırlı, bıçaklı ve sopalı kavga etti. Olayda 4 kişi yaralandı, 4 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

İHA

Uşak'ta hareketli dakikalar...

Edinilen bilgilere göre M.K., otomobil ile henüz bilinmeyen bir sebepten husumeti bulunduğu amcası Ö.K.'yi takip etmeye başladı.

M.K.'nin babası C.K. ise Gediz Ulu Yolu Caddesi üzerinde farklı bir araçla kardeşinin aracının önünü kesmeye çalıştığı sırada 3 araç maddi hasarlı kazaya karıştı.

Araçlardan inen taraflar yanlarında taşıdıkları bıçak, taş ve sopalarla kavgaya başladı.

Çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken kavgaya ayrıca karışan 4 kişi de ekiplerce gözaltına alındı.

C.K. ve S.K.'nin ağır yaralı olduğu öğrenildi.