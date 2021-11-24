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- Uşak'ta işçi midibüsü devrildi: 10 yaralı
Uşak'ta işçi midibüsü devrildi: 10 yaralı
Çağrı merkezi çalışanlarını taşıyan Mehmet Ömür idaresindeki servis midibüsü, kontrolden çıkarak refüje çıktı. Köprü bariyerlerine çarpan midibüste bulunan 10 kişi yaralandı.
- AA
- 24.11.2021 - 10:52
- Güncelleme : 24.11.2021 - 10:57
Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir çağrı merkezinde çalışanları taşıyan Mehmet Ömür (43) yönetimindeki servis midibüsü, Çanlı Köprüsü yakınlarında kontrolden çıktı.
Refüje çıkan midibüs, bir süre sürüklendi. Midibüs, köprü bariyerlerine çarparak durabildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan sürücü ile midibüsteki 9 işçi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.