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    Uşak'ta işçileri taşıyan midibüse tır çarptı: 20 yaralı

    Kırmızı ışıkta geçen tırın işçileri taşıyan midibüse çarptığı kazada 20 kişi yaralandı.
    • 15.12.2022 - 07:20
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    Uşak'ta işçileri taşıyan midibüse tır çarptı: 20 yaralı

    Uşak'tan İzmir yönüne seyreden R.B'nin kullandığı 35 HD 3428 plakalı tır, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda ışık ihlali yaparak, organize sanayi bölgesinden çıkış yapan E.O. idaresindeki 64 S 0282 işçileri taşıyan midibüse çarptı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Uşak ta işçileri taşıyan midibüse tır çarptı: 20 yaralı #1

    20 kişi yaralandı

    Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 20 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Uşak ta işçileri taşıyan midibüse tır çarptı: 20 yaralı #2

    Tır sürücüsü gözaltına alındı

    Jandarma ekipleri tır sürücüsü R.B'yi gözaltına aldı.

    Midibüsün organize sanayi bölgesindeki çeşitli fabrikalarda çalışan 25 işçiyi kent merkezine götürdüğü belirtildi.

    Uşak ta işçileri taşıyan midibüse tır çarptı: 20 yaralı #3

    Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, kırmızı ışıkta geçen 35 HD 3428 plakalı tırın 64 S 0282 plakalı midibüse çarpması ve midibüsün savrularak durması yer alıyor.

    Uşak ta işçileri taşıyan midibüse tır çarptı: 20 yaralı #4


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