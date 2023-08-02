Uşak'ta kayıp yaşlı adamın cesedi bulundu

AA
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Uşak'ın Eşme ilçesi Oymalı köyündeki evinden ilçe merkezine doğru yola çıkan Alzheimer hastası 83 yaşındaki Mustafa Tom'dan haber alamayan yakınları jandarmaya başvurdu.
Jandarma ekipleri vatandaşlarla çevrede arama çalışması başlattı.
Cansız bedeni bulundu
Aramalar sonucunda Tom'un evinden 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Tom'un cenazesi Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.