Uşak’ta komşular arasında kavga: 2 yaralı

DHA
Uşak’ta merkeze bağlı Fatih Mahallesi’nde, komşu olan 39 yaşındaki Murat K. ve 47 yaşındaki Mesut K. arasında tartışma çıktı.
Tartışma giderek alevlendi ve kavgaya dönüştü.
Murat K. ve Mesut K., kavga esnasında sokakta bulunan bir inşaatın temel çukuruna düştü.
1’İ AĞIR 2 YARALI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Sağlık ekiplerince Murat K. ve Mesut K., Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan Murat K.'nin durumu ağır olduğu öğrenilirken Mesut K.'nin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kavga sebebiyle inşaatın temel çukuruna düşen iki komşunun yaralanması hakkında polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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