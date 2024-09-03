Uşak’ta komşular arasında kavga: 2 yaralı Merkeze bağlı Fatih Mahallesi’nde iki komşu Mesut K. ve Murat K. arasında çıkan tartışmada tarafların inşaatın temel çukuruna düşmesi sonucu 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.

DHA

Uşak’ta merkeze bağlı Fatih Mahallesi’nde, komşu olan 39 yaşındaki Murat K. ve 47 yaşındaki Mesut K. arasında tartışma çıktı.

Tartışma giderek alevlendi ve kavgaya dönüştü.

Murat K. ve Mesut K., kavga esnasında sokakta bulunan bir inşaatın temel çukuruna düştü.

1’İ AĞIR 2 YARALI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince Murat K. ve Mesut K., Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Murat K.'nin durumu ağır olduğu öğrenilirken Mesut K.'nin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kavga sebebiyle inşaatın temel çukuruna düşen iki komşunun yaralanması hakkında polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)