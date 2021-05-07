Uşak’ta narkotik operasyonu: 4 gözaltı

Ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu bir araçtan 3 bin 308 sentetik ecza hap, 0,60 gram metamfetamin ve 3,38 gram esrar ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kurulan denetleme noktalarında bir aracı şüphelenerek durdurdu.

Araç içerisinde ekiplerce yapılan aramada 3 bin 308 sentetik ecza hap, 0,60 gram metamfetamin ve 3,38 gram esrar ele geçirildi.

EV ARAMASI YAPILDI

Araç içerisinde bulunan 4 şüpheli şahıs gözaltına alınırken şahısların ikametlerinde de arama yapıldı. İkametlerde yapılan arama çalışmalarında ise 85 gram esrar ve 1 adet hassas terazi bulundu.

1 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıstan biri tutuklanırken 3 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.