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    Uşak’ta narkotik operasyonu: 4 gözaltı

    Ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu bir araçtan 3 bin 308 sentetik ecza hap, 0,60 gram metamfetamin ve 3,38 gram esrar ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 07.05.2021 - 12:24
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    Uşak’ta narkotik operasyonu: 4 gözaltı

    Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kurulan denetleme noktalarında bir aracı şüphelenerek durdurdu.

    Araç içerisinde ekiplerce yapılan aramada 3 bin 308 sentetik ecza hap, 0,60 gram metamfetamin ve 3,38 gram esrar ele geçirildi.

    EV ARAMASI YAPILDI

    Araç içerisinde bulunan 4 şüpheli şahıs gözaltına alınırken şahısların ikametlerinde de arama yapıldı. İkametlerde yapılan arama çalışmalarında ise 85 gram esrar ve 1 adet hassas terazi bulundu.

    Uşak’ta narkotik operasyonu: 4 gözaltı #1

    1 TUTUKLAMA

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıstan biri tutuklanırken 3 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Uşak’ta narkotik operasyonu: 4 gözaltı #2

    Uşak’ta narkotik operasyonu: 4 gözaltı #3

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