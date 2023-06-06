Uşak'ta ölümle biten feci kazanın görüntüsü

AA
Uşak-Afyonkarahisar karayolunda ilerleyen 69 yaşındaki Osman Aydoğuş yönetimindeki otomobil, Gedikler köyü yakınlarında yol kenarına park edilen tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Cansız bedeni çıkarıldı
Sağlık ekipleri, Aydoğuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Aydoğuş'un cenazesi, Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü 56 yaşındaki E.T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza anı, bölgedeki bir fabrikanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.