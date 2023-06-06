AA

Uşak-Afyonkarahisar karayolunda ilerleyen 69 yaşındaki Osman Aydoğuş yönetimindeki otomobil, Gedikler köyü yakınlarında yol kenarına edilen tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Cansız bedeni çıkarıldı

Sağlık ekipleri, Aydoğuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Aydoğuş'un cenazesi, Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü 56 yaşındaki E.T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

anı, bölgedeki bir fabrikanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Uşak'ta ölümle biten feci kazanın görüntüsü