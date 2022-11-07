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    Uşak'ta önce dövülen sonra silahla öldürülen gencin katilleri tutuklandı

    33 yaşındaki genç, önce dövüldü ardından silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamazken, gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Cinayetin yasak aşktan kaynaklandığı öne sürüldü.
    • 07.11.2022 - 17:32
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 18:02
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    Uşak'ta önce dövülen sonra silahla öldürülen gencin katilleri tutuklandı

    Uşak merkeze bağlı Işık Mahallesi Topaç Sokak üzerinde karşılaşan bir grup ile Onur Soyak (33) arasında henüz belirlemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Onur Soyak'ı önce darbedip, sonra silahla ateş eden grup, bölgeden kaçarak uzaklaştı.

    Kanlar içerisinde bulundu

    Feci anlara olan mahalle sakinleri, durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine ulaşan ekipler, Onur Soyak'ı yerde kanlar içerisinde yatarken buldu.

    Uşak ta önce dövülen sonra silahla öldürülen gencin katilleri tutuklandı #1

    Hastanede yapılan müdahale yetmedi

    Ağır yaralanan Soyak, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Ancak Soyak, doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Bu arada polis, olay yeri yakınında bir şüpheliyi yakaladı.

    Uşak'ta önce dövülen sonra silahla öldürülen gencin katilleri tutuklandı VİDEO

    Uşak ta önce dövülen sonra silahla öldürülen gencin katilleri tutuklandı #2

    "Eşimle kaçtı"

    Gözaltına alınan Ö.K, ilk ifadesinde, eşinin Soyak'la birlikte kaçtığını iddia ederek, bu yüzden olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

    Ö.K'nin ifadesi doğrultusunda olaya karıştığı gerekçesiyle M.K, G.K. ve İ.S. de gözaltına alındı.

    Uşak ta önce dövülen sonra silahla öldürülen gencin katilleri tutuklandı #3

    3 cinayet zanlısı tutuklandı

    AA’nın haberine göre 4 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Adliyeye sevk edilen Ö.K, M.K. ve G.K. kardeşler tutuklandı, İ.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Uşak ta önce dövülen sonra silahla öldürülen gencin katilleri tutuklandı #4

    Uşak ta önce dövülen sonra silahla öldürülen gencin katilleri tutuklandı #5

    Uşak ta önce dövülen sonra silahla öldürülen gencin katilleri tutuklandı #6

    Uşak ta önce dövülen sonra silahla öldürülen gencin katilleri tutuklandı #7


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