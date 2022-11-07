Uşak'ta önce dövülen sonra silahla öldürülen gencin katilleri tutuklandı

33 yaşındaki genç, önce dövüldü ardından silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamazken, gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Cinayetin yasak aşktan kaynaklandığı öne sürüldü.

Uşak merkeze bağlı Işık Mahallesi Topaç Sokak üzerinde karşılaşan bir grup ile Onur Soyak (33) arasında henüz belirlemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Onur Soyak'ı önce darbedip, sonra silahla ateş eden grup, bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Kanlar içerisinde bulundu

Feci anlara olan mahalle sakinleri, durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan ekipler, Onur Soyak'ı yerde kanlar içerisinde yatarken buldu.

Hastanede yapılan müdahale yetmedi

Ağır yaralanan Soyak, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak Soyak, doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bu arada polis, olay yeri yakınında bir şüpheliyi yakaladı.

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"Eşimle kaçtı"

Gözaltına alınan Ö.K, ilk ifadesinde, eşinin Soyak'la birlikte kaçtığını iddia ederek, bu yüzden olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Ö.K'nin ifadesi doğrultusunda olaya karıştığı gerekçesiyle M.K, G.K. ve İ.S. de gözaltına alındı.

3 cinayet zanlısı tutuklandı

AA’nın haberine göre 4 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ö.K, M.K. ve G.K. kardeşler tutuklandı, İ.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.