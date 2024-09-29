Uşak'ta orman yangını Banaz ilçesinde başlayan orman yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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İHA

Yaz mevsimi yavaş yavaş yerini güze bırakırken, orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Karaköse köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

RÜZGARLA BÜYÜYEN YANGINA KARŞI MÜDAHALE

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, iş makinesi ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)