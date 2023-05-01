Uşak'ta otomobil büyükbaş hayvan yüklü kamyonete çarptı: 5 kişi yaralandı Uşak'ta otomobilin büyükbaş hayvan yüklü kamyonete otomobil çarptığı kazada otomobil içerisindeki 4 kişi ve kamyon sürücüsü yaralandı.

Uşak'ta feci kaza...

Sivaslı yolu üzeri hal pazarı yakınlarında seyir halinde olan B.Ş. kontrolündeki otomobil kontrolünü kaybederek aynı istikamette kırmızı ışıkta bekleyen S.Ü. idaresindeki büyük baş hayvan yüklü kamyonete arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücü ve 3 diğer yolcuyla birlikte kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü B.Ş.'nin hayat tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.