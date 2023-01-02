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    Uşak'ta otomobildeki sevgililerin şakalaşması 1 can aldı

    Karayolunda otomobil ile ilerleyen sevgililerin şakalaşması sonucu kaza yaşandı. Kazada, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.
    • 02.01.2023 - 10:16
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 10:23
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    Uşak'ta otomobildeki sevgililerin şakalaşması 1 can aldı

    Uşak'ta 31 Aralık akşamı korkunç bir kaza yaşandı.

    Olayda, T.B. (34) kontrolündeki 34 SA 6116 plakalı otomobil, İzmir-Uşak karayolunda seyir halindeyken üniversite yakınlarında kontrolden çıktı.

    Bir süre zikzaklar çizen araç, yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.

    4 kişi yaralandı

    İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcu bölümündeki 4 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

    Genç kız müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki Uşak Üniversitesi Tıbbi Dökümantasyon 2. sınıf öğrencisi Sümeyye Sizüçen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Alkollü sürücü gözaltına alındı

    1.62 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüsü kaza sonrasında gözaltına alınırken araçta ön koltukta oturan M.Ö. ise yapılan sağlık kontrollerinin ardından ekiplerce gözaltına alındı.

    Uşak ta otomobildeki sevgililerin şakalaşması 1 can aldı #1

     

    Şoför tutuklandı, kız arkadaşı serbest

    Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken yan koltukta bulunan kız arkadaşı M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    "Şakalaşıyorduk"

    Sürücü T.B.’nin yaptığı savunmasında, aracı sürerken yan koltukta oturan M.Ö.’nün nedenini bilmediği bir şekilde direksiyona atladığını, sonrasında ise kontrolü kaybettiğini söylediği öğrenilirken M.Ö. ise aracın yalpalanarak sürüldüğünü, sürücü T.B.’nin kendilerine şaka yaptığının sanıldığını, bunun üzerine de kendisinin de şaka yapmak isteyerek direksiyonu çevirdiğini ve sonrasını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.


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