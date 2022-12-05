Uşak'ta polisle çatışmaya giren şüpheli öldü

Hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 50 yaşındaki Hasan Toğay, polisin teslim olma çağrısına uymayıp girdiği çatışmada, vurularak hayatını kaybetti.

Uşak'ta Aybey Mahallesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, hakkında 'cinsel saldırı', 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' gibi suçlardan yakalama kararı bulunan Hasan Toğay'ın, Merdivenli Sokak'ta olduğunu belirledi.

Polisin çağrısına ateşle karşılık verdi

DHA'nın haberine göre sokağa giden ekipler, Toğay'a "Teslim ol" çağrısında bulundu. Toğay, yanındaki pompalı tüfekle polislere ateş edip, kaçmaya başladı.

İkinci Yenicami Sokak'ta çalılıkların arasına gizlenen Toğay, buradan peşine düşen polislere ateş etmeye devam edince çatışma çıktı.

Ölü ele geçirildi

Çatışmada vurulan Toğay, hayatını kaybetti. Toğay'ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

















