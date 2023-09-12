Uşak'ta sağlıklı yaşam merkezinde spor yapan kişi öldü

İHA
Uşak merkez Durak Mahallesi'nde 36 yaşındaki Yaşar Bozdağ, sağlıklı yaşam merkezinde koşu bandındaki sporun ardından dinlenme odasına geçti.
Dinlenme sırasında henüz belirlenemeyen sebeple fenalaşan Bozdağ, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentetteki bir özel hastaneye kaldırıldı.
Müdahalelere rağmen öldü
Bozdağ, özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili ekipler soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)