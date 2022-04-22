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    Uşak’ta seramik makinesinin altında kalıp öldü

    Bir fabrikada seramik indirme-yükseltme makinesinin altında kalan 53 yaşındaki çalışan, olay yerinde hayatını kaybetti. Feci ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
    • 22.04.2022 - 09:18
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    Uşak’ta seramik makinesinin altında kalıp öldü

    Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Gedikler köyünde faaliyet gösteren bir seramik fabrikasında Hüsamettin Susal (53) adlı çalışan, kırık seramikleri kaldırmak isterken seramik indirme-yükseltme makinesinin altında kaldı.

    İhbar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri, Susal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Soruşturma açıldı

    Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Susal’ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    İHA’nın haberine göre feci ölümle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


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