Uşak'ta silahlı kavga: 2'si ağır 5 kişi yaralandı Uşak'ta iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin 2 şüpheli ekiplerce gözaltına alınırken firar eden 1 şüpheli için de arama çalışması başlatıldı.

İHA

Uşak'ta hareketli dakikalar...

Edinilen bilgilere göre İzmir-Uşak karayolu üzeri Uşak Üniversitesi yakınlarında bir benzinlik içerisinde bulunan ofiste henüz bilinmeyen bir sebepten iki grup arasında kavga çıktı.

Büyüyen kavgada silahların çekilmesiyle 2 kişi vurularak 3 kişi de darp sonucunda yaralandı.

İhbar sonrasında olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 kişinin hayati tehlikesi var

Vurulan A.P. ve M.P.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken vücudunun çeşitli yerlerinden darp sonucu yaralanan 3 kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin 2 şüpheli ekiplerce gözaltına alınırken olay sonrasında firar eden 1 kişi için de arama çalışması başlatıldı.