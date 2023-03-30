Uşak'ta tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayan kadın gözaltına alındı Henüz bilinmeyen bir sebepten erkek arkadaşıyla kavga eden kadın şiddet görünce mutfaktan aldığı bıçakla erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

İHA Yaşanan çift kavgası bu kez kanlı bitti... Uaşk'ta henüz bilinmeyen bir nedenle 41 yaşındaki Adem Alagöz ve 27 yaşındaki Z.K. arasında tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışmada nabızlar yükseldi. Yaşanan tartışmada nabızların yükselmesiyle İslice Mahallesi’ne bağlı Adaş Sokak’ta kavgaya dönüşmesiyle birlikte şiddet gören Z.K., mutfaktan bıçak aldı. Kadın sevgilisini bıçakladı Z.K. bıçakla sevgilisi Adem Alagöz’ü bıçaklayarak yaraladı. İhbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam öldü Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alagöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alındı Olayın ardından yakalanan Z.K. ise ekiplerce gözaltına alındı.