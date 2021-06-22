Euro
10.388
-0.66%
Dolar
8.7332
-0.42%
Altın
499.67
-0.63%
Borsa
1.398
-0.06%
Bitcoin
276.489
-4.17%
EXEN Coin
26.17
-9.82%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Uşak'ta tır, traktöre çarptı: 1 ölü

    Saman yüklü tırın arkadan çarptığı traktör römorkuna bulunan yaşlı kadın, yola savrularak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 22.06.2021 - 12:32
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 12:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Uşak'ta tır, traktöre çarptı: 1 ölü

    Uşak’a saman getiren İbrahim G. idaresindeki tır, Büyükoturak Kavşağı'na geldiğinde yolun karşısına geçerek tarlasına gitmek isteyen Aziz Çıtır’ın (91) kontrolündeki traktörün römorkuna çarptı.

    1 KİŞİ ÖLDÜ

    Çarpmanın etkisiyle römorkta bulunan Çıtır’ın eşi Hatice Çıtır (75) yola savruldu.

    İhbarlar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hatice Çıtır’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Çıtır’ın cenazesi, Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Uşak ta tır, traktöre çarptı: 1 ölü #1

    Uşak ta tır, traktöre çarptı: 1 ölü #2

    Uşak ta tır, traktöre çarptı: 1 ölü #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir