Uşak'ta tır, traktöre çarptı: 1 ölü

Saman yüklü tırın arkadan çarptığı traktör römorkuna bulunan yaşlı kadın, yola savrularak hayatını kaybetti.

Uşak’a saman getiren İbrahim G. idaresindeki tır, Büyükoturak Kavşağı'na geldiğinde yolun karşısına geçerek tarlasına gitmek isteyen Aziz Çıtır’ın (91) kontrolündeki traktörün römorkuna çarptı.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Çarpmanın etkisiyle römorkta bulunan Çıtır’ın eşi Hatice Çıtır (75) yola savruldu.

İhbarlar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hatice Çıtır’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çıtır’ın cenazesi, Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.









