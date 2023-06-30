Uşak'ta traktör devrildi! 1 ölü, 1 yaralı

İHA
Uşak’ın Banaz ilçesi Baltalı Köyü yakınlarında 28 yaşındaki A.A. idaresindeki 35 PPV 34 plakalı tomruk yüklü traktör bilinmeyen bir sebepten kontrolünü kaybetti.
Sürücünün kontrolünden çıkan traktör kaybolarak devrildi.
İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 kişi hayatını kaybetti
Kazada traktör sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırılırken yolcu bölümündeki Erdal Türkmen'in (51) hayatını kaybetti.
Türkmen’in cenazesi yapılan inceleme sonrasında Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.