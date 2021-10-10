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    Uşak'ta vaka sayıları arttı, ekipler harekete geçti

    Uşak'ta vaka sayıları geçtiğimiz haftaya oranla artarken, ekipler denetimlerini sıklaştırdı. Maske takmayan vatandaşlara işlem uygulanırken, sosyal mesafe konusunda da uyarılar yapıldı.
    • İHA
    • 10.10.2021 - 17:53
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    Uşak'ta vaka sayıları arttı, ekipler harekete geçti

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaların ardından, Uşak'ta yaşanan artış dikkati çekti.

    Bunun ardından Uşak İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti ve caddelerde denetimlere başladı.

    Polis ekiplerince kentin işlek caddeleri olarak bilinen İsmet Paşa Caddesi ve Ata Park Meydanı’nda maske ve mesafe kontrolü yapıldı.

    MASKE TAKMAYANLARA CEZA

    Bu denetlemeler kapsamında maske takmayan vatandaşlara cezai işlem uygulanırken sosyal mesafe hakkında da uyarılarda bulunuldu.

    Uşak'ta vaka sayıları arttı, ekipler harekete geçti VİDEO

    Uşak ta vaka sayıları arttı, ekipler harekete geçti #1

    Uşak ta vaka sayıları arttı, ekipler harekete geçti #2

    Uşak ta vaka sayıları arttı, ekipler harekete geçti #3

    Uşak ta vaka sayıları arttı, ekipler harekete geçti #4

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