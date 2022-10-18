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    Uşak'ta yaya geçidinden geçen öğrenciye otomobil çarptı

    Uşak'ta yaya geçidinden geçtiği sırada bir otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı.
    • 18.10.2022 - 19:28
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    Uşak'ta yaya geçidinden geçen öğrenciye otomobil çarptı

    Yaya geçidine uymama kuralı can yakmaya devam ediyor.

    Son olarak Uşak'ta İzmir-Ankara karayolu Atatürk Bulvarı üzerinde Huzurpark karşısında Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi öğrencisi yabancı uyruklu Shahd Jakmour, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek istedi.

    Yaya geçidinde yine kaza meydana geldi

    Jakmour'a o sırada, M.D. idaresindeki 20 YY 185 plakalı otomobil çarptı.

    İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kazada ağır yaralanan öğrenci ekiplerce Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Hayati tehlikesi sürüyor

    DHA'nın aktardığına göre araç sürücüsü ekiplerce gözaltına alınırken Jakmour'un da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

    Uşak ta yaya geçidinden geçen öğrenciye otomobil çarptı #1

    Uşak ta yaya geçidinden geçen öğrenciye otomobil çarptı #2

    Uşak ta yaya geçidinden geçen öğrenciye otomobil çarptı #3


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