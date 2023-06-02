Uşak'ta yere düşerken başını masaya çarpan işçi hayatını kaybetti
İHA

merkez Özdemir Mahallesi Güneş Sokak üzerinde elektrikçi dükkanında çalışan 51 yaşındaki Ayhan Çitim, henüz bilinmeyen bir sebepten fenalaşarak yere düştü.

Düştüğü sırada başını, çevresinde bulunan masaya çarpan Çitim, ağır yaralanarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Hastanede bütün müdahalelere rağmen elektrikçi Çitim hayatını kaybetti.

Tansiyon hastası olduğu öğrenildi

Olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatılırken Çitim’in, hastası olduğu da öğrenildi.