Uşak'ta yere düşerken başını masaya çarpan işçi hayatını kaybetti

İHA
Uşak merkez Özdemir Mahallesi Güneş Sokak üzerinde elektrikçi dükkanında çalışan 51 yaşındaki Ayhan Çitim, henüz bilinmeyen bir sebepten fenalaşarak yere düştü.
Düştüğü sırada başını, çevresinde bulunan masaya çarpan Çitim, ağır yaralanarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hayatını kaybetti
Hastanede bütün müdahalelere rağmen elektrikçi Çitim hayatını kaybetti.
Tansiyon hastası olduğu öğrenildi
Olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatılırken Çitim’in, tansiyon hastası olduğu da öğrenildi.