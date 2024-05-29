Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü Kent merkezinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada, 70 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

İHA

Uşak-Gediz kara yolu Uşak merkeze bağlı Derbent köyü yakınlarında Gediz istikametine doğru seyir halinde olan H.Ç. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Ali Bulut isimli yaşlı adama çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan yaşlı adam, refüje düşerek hareketsiz kaldı.

Ekipler sevk edildi

Kazanın ihbar edilmesinden sonra olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Ali Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak verilirken, Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Ali Bulut'un cenazesi, Uşak Belediyesi Cenaze Nakil Aracı ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı

Otomobil sürücüsü H.Ç. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)