Uşak’ta yurttan kaçan 15 yaşındaki Fadime bulundu

15 Ekim günü Uşak Esirgeme Yurdu’ndan kaçan 15 yaşındaki Fadime Yıldırım, annesinin hasta olduğunu duyunca yerini bildirdi. Yıldırım’ın yurtta kalmak istemediği için kaçtığı belirtildi.

Manisa Alaşehir’de oturan tek çocuk annesi Gülten Madan (37), 19 Ekim günü kaldığı Uşak Çocuk Esirgeme Yurdu’ndan arkadaşıyla kayıplara karışan 15 yaşındaki kızı Fadime Yıldırım’ın kayıplara karışmasının ardından, üzüntüsünden hastalanarak hastanede tedavi altına alınmıştı.

15 yaşındaki Fadime Yıldırım, Uşak’ta bulundu. Fadime Yıldırım, dün saat 11.00 sıralarında annesi Gülten Madan’ı arayarak, bulunduğu yerden alınmasını istedi.

Madan, Alaşehir’de oturan teyzesinin oğlu Mehmet Demir ile Uşak’a giderek polislere bilgi verdi. Polisler eşliğinde kızının belirttiği adrese giden aile, Fadime Yıldırım’ı teslim aldı.

“YURTTA KALMAK İSTEMEDİĞİ İÇİN KAÇMIŞ”

Mehmet Demir, konuya yönelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Fadime annesini aramış, annesi de beni aradı. Bizde Uşak polislerini aradık ve Uşak’a gittik. Uşak’tan polis ekipleri ile birlikte Fadime'nin verdiği adrese gittik ve kızımızı teslim aldık. Kızımızla konuştum, hiçbir olumsuzluk yok, kendi isteği ile yurtta kalmak istemediği için kaçmış.

“YASAL YOLLAR NE İSE DEĞERLENDİRİLDİKTEN SONRA KIZIMIZI EVE ALACAĞIZ”

Kayıp olduğu süre içerisinde arkadaşlarında kalmış, bana, 'Annemin hasta olduğunu ve hastanede yattığını televizyonda ve internette gördüm. Anneme dayanamadığım için annemi aradım. Annemin hasta olduğunu öğrenince şok oldum. Daha uzun süre dayanamadım, bu süre içerisinde arkadaşlarımın evlerinde kaldım. Hiçbir olumsuzluk yok, sadece yurtta kalmak istemiyorum' dedi. Şu anda Fadime Yıldırım ve annesi Gülten Madan poliste ifade veriyorlar. Yasal yollar ne ise değerlendirdikten sonra kızımızı eve alacağız."

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