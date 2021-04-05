Kontrolden çıkan bir tırın devrilmesiyle servislerin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 9 kişi yaralandı.

İzmir-Uşak karayolu üzerinde, 63 E 3816 plakalı saman yüklü tır ile seyir halinde olan Mehmet Kılıç, belirlenemeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybetti.

Araç kontrolü kaybolan tır yol kenarında yan yattı.

Sürücü Mehmet Kılıç ve yanındaki Ali Kılıç tedbir amaçlı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU: 9 YARALI

O sırada olay yerinden geçen 64 S 0012 plakalı servis şöförü Güngör Bozkurt ise kazayı görüp duraklarken, arkasından gelen 64 S 0323 plakalı servis sürücüsü Ramazan Türk ise Bozkurt idaresindeki servise arkadan çarptı. Oluşan kazanın ardından 64 S 0186 plakalı servis sürücüsü Uğur Güler, 64 FM 683 plakalı servis sürücüsü Erol Özer ve 64 S 0102 plakalı servis sürücü Bayram Aysal’da kazaya karıştı.

Servislerde yolcu olan 9 işçi yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

2 ayrı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta zincirleme kaza: 9 yaralı VİDEO