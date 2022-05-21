Petrol
112.91
0.78%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
474.986
-1.33%
BTXN Coin
13.26
0.22%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Uşak'taki gazinoda iki grup arasında silahlı çatışma çıktı

    Gazinoya giden iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucunda 2 kişi yaralanırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
    • 21.05.2022 - 08:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Uşak'taki gazinoda iki grup arasında silahlı çatışma çıktı

    Uşak Merkez’e bağlı Bozkuş Köy’ünde bir gazinoda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir grup müşteri ve gazino çalışanları arasında tartışma çıktı.

    Tartışmadan bir süre sonra ise gruplar arasında silahlı kavga meydana geldi.

    Çıkan çatışmada F.D. ve arkadaşı Y.Ç. ağır yaralandı.

    Yaralıların durumu ağır

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken olaydan bir süre sonra kaçan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma ekiplerce başlatıldı.

    Uşak taki gazinoda iki grup arasında silahlı çatışma çıktı #1


    İlginizi Çekebilir

    Aydın'da boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
    3. Sayfa

    Aydın'da boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu müteahhiti değiştirelim biz
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu müteahhiti değiştirelim biz

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Görüş Bildir