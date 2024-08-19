Uşak'taki orman yangını 44 saat sonra kontrol altında Uşak’ın Eşme ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle yapılan yoğun müdahale sayesinde kontrol altına alındı.

DHA

Sıcak havalar, orman yangınlarını da beraberinde getiriyor.

Birkaç gündür de yurt genelinde çıkan orman yangınları, kontrole alınmaya başlandı.

Bu bölgelerden birisi de Uşak oldu.

44 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA

Uşak’ın Eşme ilçesindeki önceki gün saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle bugün saat 11.00 sıralarında, 44 saat sonra kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Manisa ve Uşak yangınlarının kontrol altına alındığının müjdesini verdi.

Devam eden açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"İZMİR VE MUĞLA KISMEN KONTROL ALTINDA"

Manisa Gördes ve Uşak Eşme’deki orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.



Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Aydın Bozdoğan’daki yangın büyük oranda kontrol altında. İzmir Menderes, Muğla Ula ve Yatağan’daki yangınlar kısmen kontrol altında.



Ekiplerimizin yoğun müdahaleleri sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)