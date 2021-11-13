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    Uşak'taki şahıs bıçakladığı ev arkadaşı ölünce tekrar gözaltına alındı

    Ev arkadaşını bıçaklayan U.O. emniyete teslim olup serbest bırakılmasının ardından, arkadaşının vefatı üzerine yeniden gözaltına alındı.
    • İHA
    • 13.11.2021 - 09:04
    • Güncelleme : 13.11.2021 - 09:23
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    Uşak'taki şahıs bıçakladığı ev arkadaşı ölünce tekrar gözaltına alındı

    Uşak'taki bir çiftlik evinde çalışan G.K. (26) ile çiftlik sahibinin yakını olan ev arkadaşı U.0. (24) arasında yaşanan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Kavga esnasında kendinden geçen U.O., G.K.'yi vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçakla yaraladı.

    İhbar üzerine olay bölgesine ilgili ekipler sevk edildi.

    EMNİYETE TESLİM OLDU

    Bıçak darbesiyle ağır yaralanan G.K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, U.O. emniyete giderek teslim oldu.

    Uşak taki şahıs bıçakladığı ev arkadaşı ölünce tekrar gözaltına alındı #1

    SERBEST BIRAKILDI

    Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şüpheli U.O., ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Ağır yaralanan G.K., hastanede yapılan bütün müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

    Uşak taki şahıs bıçakladığı ev arkadaşı ölünce tekrar gözaltına alındı #2

    YENİDEN TUTUKLANDI

    Yaşama 3 gün tutunabilen G.K’nın akşam saatlerinde hayatını kaybetmesinin ardından, ölümüne neden olan ve daha önce serbest bırakılan ev arkadaşı U.O. yeniden gözaltına alındı.

    Bu kez ’Kasten adam öldürme’ suçundan yakalanan U.O’nun jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Uşak taki şahıs bıçakladığı ev arkadaşı ölünce tekrar gözaltına alındı #3

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