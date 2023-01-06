Petrol
78.43
-0.33%
Euro
19.6934
-0.36%
Dolar
18.7675
0.02%
Altın
1.108
0.21%
Borsa
5231
0.00%
Bitcoin
318.552
-0.15%
BTXN Coin
7.63
7.01%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Uşak'taki silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü

    İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında boynundan vurulan 20 yaşındaki genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • 06.01.2023 - 15:50
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 15:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Uşak'taki silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü

    Uşak’ın Elmalıdere Mahallesi’ne bağlı 1.Lamba Sokak'ta, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten silahlı kavga çıktı.

    Çıkan çatışmada 1 kişi boynundan vurularak ağır yaralanırken taraflar olay yerinden kaçtı.

    Saldırganlar yakalandı

    İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda ekip, yapılan incelemeler sonucunda kaçan şüphelileri saklandıkları yerde kıskıvrak yakaladı.

    Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Hastaneye kaldırılan F.A. (20), yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken olaya ilişkin 3 kişinin gözaltı işlemleri devam ediyor.

    Uşak taki silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü #1

    Uşak taki silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü #2


    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!
    Advertorial

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!

    Van sınırında uyuşturucuya geçit verilmedi
    Gündem

    Van sınırında uyuşturucuya geçit verilmedi

    Ağrı’da 189 kaçak göçmen yakalandı
    3. Sayfa

    Ağrı’da 189 kaçak göçmen yakalandı

    Görüş Bildir