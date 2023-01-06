Uşak'taki silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü

İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında boynundan vurulan 20 yaşındaki genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uşak’ın Elmalıdere Mahallesi’ne bağlı 1.Lamba Sokak'ta, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten silahlı kavga çıktı.

Çıkan çatışmada 1 kişi boynundan vurularak ağır yaralanırken taraflar olay yerinden kaçtı.

Saldırganlar yakalandı

İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda ekip, yapılan incelemeler sonucunda kaçan şüphelileri saklandıkları yerde kıskıvrak yakaladı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hastaneye kaldırılan F.A. (20), yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken olaya ilişkin 3 kişinin gözaltı işlemleri devam ediyor.