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- Üsküdar sahilinde akıntıya kapılan kişiyi balıkçılar kurtardı
Üsküdar sahilinde akıntıya kapılan kişiyi balıkçılar kurtardı
Gündüz saatlerinde denize giren şahıs aniden akıntıya kapıldı. Durumu fark eden sahildeki vatandaşlar, balıkçılardan yardım istedi. O anlar kameralara yansıdı.
- 12.09.2022 - 14:56
- Güncelleme : 12.09.2022 - 15:05
İstanbul Boğazı'nda boğulan bir kişiyi kurtarmak için seferber olundu...
Üsküdar sahilinde denize giren bir vatandaş, aniden akıntıya kapıldı.
Boğulma tehlikesi geçiren şahıs, sahildekiler tarafından fark edildi.
Balıkçılar yardım etti
Bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Öte yandan çevredekiler, balıkçılardan yardım istedi.
Denizdeki şamandıraya sarılarak yardım bekleyen şahıs, balıkçı teknesine alınarak kıyıya çıkarıldı.
Üsküdar sahilinde akıntıya kapılan kişiyi balıkçılar kurtardı VİDEO
Hastaneye kaldırıldı
Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İHA'nın aktarımına göre; tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
O anlar cep telefonu kamerasında.