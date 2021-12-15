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    Üsküdar sahilinde kıyıya çöpler vurdu

    İstanbul’da etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar sonrası denizde biriken çöpler, Üsküdar sahilde kıyıya vurdu.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 14:47
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 14:49
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    Üsküdar sahilinde kıyıya çöpler vurdu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul’da yağış, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

    Şiddetli rüzgarın da etkisiyle birlikte denizde yaşanan dalgalanmalar sonrası Üsküdar sahilinin kıyı noktalarında çöpler birikti.

    ÇÖPLER KIYIYA VURDU, DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

    Denizin renginde de değişim olduğu gözlendi.

    Öte yandan kıyıya vuran çöpler arasında plastik atıklar, kullanılmış maskeler ve hayvan ölüsü olduğu görüldü.

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