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    Üsküdar Sahili'ndeki iki teknenin arasında kalan yunus öldü

    Sahilde bulunan vatandaşlar, 2 teknenin arasında yunus balığının sıkıştığını görerek ekiplere bildirdi. Sıkıştığı yerden kurtarılan yunus ölü halde kıyı emniyetine götürüldü.
    • 18.12.2022 - 14:14
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    Üsküdar Sahili'ndeki iki teknenin arasında kalan yunus öldü

    Üsküdar Sahili'nde bugün öğle saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

    İki teknenin arasına yunus balığının sıkıştığını gören vatandaşlar, itfaiye ve Kıyı Emniyeti ekiplerine haber verdi.

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan balığı kurtarmak için çalışma başlattı.

    Ölü yunus çıkarıldı

    Ekiplerin seferber olduğu çalışmalar sonucu yunus sıkıştığı yerden çıkarılarak, botla Harem sahiline götürüldü. Çıkarılan yunusun olay yerinde öldüğü öğrenildi.

    Vatandaşlardan Hakkı Sarı, “Gemilerin arasında galiba yunus balığı sıkıştı. İtfaiye geldi, sonra deniz polisi geldi. Yunus balığını botla Kıyı Emniyeti’ne çektiler. Balık öldü” dedi.

    Üsküdar Sahili ndeki iki teknenin arasında kalan yunus öldü #1

    Üsküdar Sahili ndeki iki teknenin arasında kalan yunus öldü #2

    Üsküdar Sahili ndeki iki teknenin arasında kalan yunus öldü #3

    Üsküdar Sahili ndeki iki teknenin arasında kalan yunus öldü #4


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