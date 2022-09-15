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    Üsküdar’da 2 asırlık tarihi caminin kurşun plakaları çalındı

    Üsküdar’da bulunan 196 yıllık Defterdar Tahir Efendi Camii’ne ait kubbelerin üzerindeki kurşun plakalar çalındı. Kubbesindeki kurşun plakaların çalındığı cami drone ile görüntülendi.
    • 15.09.2022 - 11:51
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 12:27
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    Üsküdar’da 2 asırlık tarihi caminin kurşun plakaları çalındı

    İstanbukl Üsküdar’da geçtiğimiz günlerde, 1826 yılında ibadete açılan Defterdar Tahir Efendi Camii’nin kubbeleri üzerinde bulunan kurşun plakalar çalındı.

    Yapımının tamamlandığı dönemde deniz kenarına yakın olduğu gerekçesiyle Harem İskele Camii olarak da bilinen 2 asırlık tarihi camiye  farklı günlerde gelen şüpheliler, kurşun plakaları yerinden sökerek parça parça çaldı.

    Kurşun plakalar çalındı, vatandaşlar tepkili

    Hırsızlık esnasında kubbeler de zarar gördü.

    Tahir Efendi tarafından yaptırıldığı belirtilen tarihi camide yaşanan hırsızlık olayı sonrası çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

    "Burasının sakin bir sokak olmasından faydalanıyorlar"

    İHA'ya göre yaşanan olay sonrası konuşan mahalle sakinlerinden Şaban Demirdağ, "Bu olaylar son 2 haftadır yaşanmaya başladı. İlk çalındığında durumu polis ekiplerine bildirdik. Buraya gelerek inceleme yaptılar. Birkaç gündür hırsızlık yaşanmıyordu. 2 gece önce yeniden gelerek kurşun plakaları çalmışlar. Şüpheliler, buranın sakin bir sokak olmasından faydalanıyorlar. Hırsızlığın önüne geçemiyoruz. Cami imam ve müezzinine de durumu bildirdik” diye konuştu.

    Öte yandan kubbesindeki kurşun plakaların çalındığı cami havadan görüntülendi.

    Üsküdar’da 2 asırlık tarihi caminin kurşun plakaları çalındı VİDEO

    Üsküdar’da 2 asırlık tarihi caminin kurşun plakaları çalındı #1

    Üsküdar’da 2 asırlık tarihi caminin kurşun plakaları çalındı #2

    Üsküdar’da 2 asırlık tarihi caminin kurşun plakaları çalındı #3

    Üsküdar’da 2 asırlık tarihi caminin kurşun plakaları çalındı #4

    Üsküdar’da 2 asırlık tarihi caminin kurşun plakaları çalındı #5

    Üsküdar’da 2 asırlık tarihi caminin kurşun plakaları çalındı #6

    Üsküdar’da 2 asırlık tarihi caminin kurşun plakaları çalındı #7


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