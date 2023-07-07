Üsküdar'da 3 kaçak göçmen yakalandı

İHA
Kaçak göçmenlerle mücadele sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlilerince, İstanbul genelinde düzensiz göçmenlere karşı denetimler gerçekleştirildi.
Üsküdar’da yapılan denetimlerde turistlerin ve şüphelenilen kişiler durdurularak evrakları kontrol edildi.
3 kişi yakalandı
Kimlik kontrolü yapılan 3 kişinin, ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edildi.
Yakalanan şahıslar, emniyet ekipleri tarafından deport edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.