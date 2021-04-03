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Üsküdar'da 35 bin lira için ağaçları kesen 6 şüpheli yakalandı

Üsküdar'da 35 bin lira için ağaçları kesen 6 şüpheli yakalandı

Ağaçları motorlu testere ile keserken yakalanan şüphelilerin, D.Ç.'nin ağaçları kesmesi için kendilerine 35 bin lira verdiğini söyledikleri öğrenildi.