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    Üsküdar'da 35 bin lira için ağaçları kesen 6 şüpheli yakalandı

    Ağaçları motorlu testere ile keserken yakalanan şüphelilerin, D.Ç.'nin ağaçları kesmesi için kendilerine 35 bin lira verdiğini söyledikleri öğrenildi.
    • DHA
    • 03.04.2021 - 15:39
    • Güncelleme : 03.04.2021 - 15:47
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    Üsküdar'da 35 bin lira için ağaçları kesen 6 şüpheli yakalandı

    Üsküdar Salacak'ta polis ekipleri, Kız Kulesi karşısındaki alanlarda bulunan ağaçların akşam ve sabah erken saatlerde kesildiği bilgisini aldı.

    POLİS, 6 ŞÜPHELİYİ YAKALADI

    Harekete geçen ekipler, bölgede bulunan kameraları inceleyerek, ağaçları kesen S.Ç., O.Ö., Ş.C., D.Ç., V.Ç., ve Ö.Ö., isimli 6 kişiyi tespit etti.

    Şüpheliler bulundukları adreste polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ağaç kesmekte kullanılan 5 adet motorlu testere ele geçirildi.

    Üsküdar'da 35 bin lira için ağaçları kesen 6 şüpheli yakalandı VİDEO

    35 BİN LİRA İÇİN AĞAÇLARI KESMİŞLER

    Öte yandan, yakalanan ve emniyete götürülen 6 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Şüphelilerin D.Ç.,'den ağaçları kesmek için önce 15 bin sonra ise 20 bin lira aldıklarını söyledikleri öğrenildi.

    Ağaçların sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde kesilme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

    6 şüpheli emniyetteki sorgunun ardından önceki gün "Mala Zarar Verme" suçundan adliyeye sevkedildiği öğrenildi.

     

     


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