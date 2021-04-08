Üsküdar’da 5 katlı binada balkon düştü

Balkonu çöken binada inceleme yapan ekipler, binanın demirlerinin çürüdüğünü tespit etti. Binanın boşaltılmasına karar verildi.

Üsküdar, Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan bir sitede, 5 katlı binanın birinci kat balkonu çöktü.

Çöken balkonun yarısı havada kalınca, önlem amaçlı demir ve beton çubuklarla destek verildi.

Olay anında dairenin çevresinde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bölgeye ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede bina demirlerinin çürüdüğü tespit edildi.

Binanın boşaltılmasına karar verildi. Belediye ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

“DENİZ KUMU KULLANMIŞ”

Sitenin yanında nalbur dükkanı olan Şakir Hikmetoğlu isimli vatandaş, olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sabah 5'te kendi kendine çökmüş bina. Yani balkon çökmüş, tabii daire dolu ama balkonda kimse olmadığı için bir şey olmamış. Zaten demirler ince, ben gidip kendim gördüm. Yani sekizlik demir olmuş ikili üçlü demir, tel gibi. Yirmi, yirmi beş senelik binalar. Deniz kumu falan kullanmış hepsi."

Üsküdar’da 5 katlı binada evin balkonu çöktü VİDEO

