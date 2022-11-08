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- Üsküdar'da aşırı hızlı taksi şoförü park halindeki araçlara çarptı
Üsküdar'da aşırı hızlı taksi şoförü park halindeki araçlara çarptı
Üsküdar'da taksi şoförü, aracında iki müşterisi varken aşırı hızla ilerleyip park halindeki 4 araca çarptı.
- 08.11.2022 - 09:46
- Güncelleme : 08.11.2022 - 10:35
İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Kirazlıtepe Mahallesi'nde iki müşterisi olan hızla ilerleyen taksi şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki 4 araca çarptı.
Kazada taksideki yolcular hafif şekilde yaralandı.
Çarpışma sesisini duyan mahalle sakinleri olay yerine koştu.
Yolcular şikayetçi oldu
Yolcular, taksi şoförünün aşırı hızlı olduğunu belirterek şikayetçi oldu.
Kaza kameralara yansıdı
DHA'nın haberine göre, kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Üsküdar'da aşırı hızlı taksi şoförü park halindeki araçlara çarptı VİDEO