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    Üsküdar'da aşırı hızlı taksi şoförü park halindeki araçlara çarptı

    Üsküdar'da taksi şoförü, aracında iki müşterisi varken aşırı hızla ilerleyip park halindeki 4 araca çarptı.
    • 08.11.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 10:35
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    Üsküdar'da aşırı hızlı taksi şoförü park halindeki araçlara çarptı

    İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Kirazlıtepe Mahallesi'nde iki müşterisi olan  hızla ilerleyen taksi şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki 4 araca çarptı.

    Kazada taksideki yolcular hafif şekilde yaralandı.

    Çarpışma sesisini duyan mahalle sakinleri olay yerine koştu.

    Yolcular şikayetçi oldu

    Yolcular, taksi şoförünün aşırı hızlı olduğunu belirterek şikayetçi oldu.

    Kaza kameralara yansıdı

    DHA'nın haberine göre, kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

    Üsküdar'da aşırı hızlı taksi şoförü park halindeki araçlara çarptı VİDEO

    Üsküdar da aşırı hızlı taksi şoförü park halindeki araçlara çarptı #1

    Üsküdar da aşırı hızlı taksi şoförü park halindeki araçlara çarptı #2

    Üsküdar da aşırı hızlı taksi şoförü park halindeki araçlara çarptı #3

    Üsküdar da aşırı hızlı taksi şoförü park halindeki araçlara çarptı #4

    Üsküdar da aşırı hızlı taksi şoförü park halindeki araçlara çarptı #5


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