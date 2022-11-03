Petrol
95.15
-1.05%
Euro
18.2283
-0.31%
Dolar
18.6208
0.02%
Altın
974.67
-0.49%
Borsa
4076
0.10%
Bitcoin
382.162
-0.67%
BTXN Coin
10.12
-1.93%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    Üsküdar'da asker konvoyuna 16 bin lira ceza

    Asker uğurlamasında trafiği kapatarak tehlikeli hareketler yapan 4 sürücüye toplam 16 bin 208 lira idari para cezası uygulandı. Bir sürücünün belgesine 60 günlüğüne el konuldu.
    • 03.11.2022 - 11:14
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 11:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Üsküdar'da asker konvoyuna 16 bin lira ceza

    İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Tantavi Tüneli'nde, 29 Ekim Cumartesi günü trafik magandası gencin asker uğurlaması trafiği tehlikeye attı.

    Tünele girerek arabalarını durduran gençler, sloganlar atarak dans etti.

    Diğer sürücülerden gelen tepki nedeniyle, yeniden araçlarıyla hareket eden grup, konvoy halinde devam etti.

    Trafikte tehlikeli hareketler

    Konvoydakilerden biri, tünelden ayrılırken kapısı açık hafif ticari araçtan sarkarak ilerledi.

    Bir diğer otomobil sürücüsü ise akan trafiğe aldırmadan drift attı. Trafiktekiler için tehlike oluşturan bu görüntüler, tünel boyunca sürdü.

    Üsküdar da asker konvoyuna 16 bin lira ceza #1

    Sürücüler tespit edildi

    Sosyal medyada paylaşılması sonrası tepki çeken görüntüler nedeniyle Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, konvoy yaparak yol kapatan ve trafik akışını engelleyen sürücülerin M.O., A.K., Ö.D. ve R.K. olduğu tespit edildi.

    Toplamda 16 bin 208 lira para cezası uygulandı

    Sürücülerden M. O.'ya 'Drift yapmak' maddesinden 9 bin 125 lira, 'Trafik düzeni ile ilgili kurallara uymamak' maddesinden 196 lira, 'Tehlikeli şerit değiştirmek' maddesinden 427 lira olmak üzere toplamda 9 bin 748 lira, diğer sürücülere de çeşitli kural ihlalleri nedeniyle 6 bin 460 lira, 4 sürücüye toplamda 16 bin 208 lira para cezası para cezası uygulandı.

    Bir sürücünün belgesine süreli el konuldu

    DHA'nın haberine göre, otomobilden sarkarak drift yapan M.O.'nun sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken, hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.

    Üsküdar da asker konvoyuna 16 bin lira ceza #2

    Üsküdar da asker konvoyuna 16 bin lira ceza #3

    Üsküdar da asker konvoyuna 16 bin lira ceza #4

    Üsküdar da asker konvoyuna 16 bin lira ceza #5

    Üsküdar da asker konvoyuna 16 bin lira ceza #6

    Üsküdar da asker konvoyuna 16 bin lira ceza #7

    Üsküdar da asker konvoyuna 16 bin lira ceza #8


    Diyarbakırlı çocukların Surlarda tehlikeli oyunu
    3. Sayfa

    Diyarbakırlı çocukların Surlarda tehlikeli oyunu

    Şanlıurfa’da kamyonette 24 kaçak göçmen yakalandı
    3. Sayfa

    Şanlıurfa’da kamyonette 24 kaçak göçmen yakalandı

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Görüş Bildir