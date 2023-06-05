Üsküdar'da asker konvoyunda havaya ateş açıldı Üsküdar'da asker eğlencesince magandalık yapanlara bekçinin müdahalesi kameralara yansıdı.

DHA

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Küçük Çamlıca Mahallesi'nde asker eğlencesi düzenleyen bir grup sokakta araçlarla konvoy oluşturdu.

Askere gidecek olan kişi ise bulunduğu otomobilden dışarı çıkarak, etrafa "Baba ben vatani borcumu ödemeye gidiyorum. Sen de benim buradaki borçları halledersin" diye seslendi.

Gruptakiler motosiklet ve araçlarıyla sokakta ilerlediği sırada bir kişi havaya ateş açtı.

Bekçi elinde silahla yakalandı

Daha sonra askere gidecek olan kişi de ateş etmek için silah çıkardığı sırada olay yerine gelen bekçilere yakalandı.

O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.