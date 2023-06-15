Üsküdar’da balkondan kavgayı izlerken vurularak öldü: 10 şüpheli yakalandı İki grup arasında çıkan silahlı kavgada ateşlenen kurşunlardan biri, kavgayı evinin balkonundan izleyen 2 çocuk babasına isabet etti. Yaralanan genç baba, hastanede hayatını kaybederken, olay sonrası yakalanan 10 şüpheliden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

2 çocuk babası 32 yaşındaki Fahrettin Turun, şehir eşkıyalarının hedefi oldu…

Feci olay, 12 Haziran günü Üsküdar’da yaşandı…

Selami Ali Mahallesi’nde karşı karşıya gelen iki grup, saat 00.45 sıralarında silahlı kavgaya tutuştu.

Genç baba, kurtarılamadı

Kavga sırasında ateşlenen kurşunlardan biri, evinin balkonundan kavgayı izleyen Fahrettin Turun’a isabet etti.

Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Turun, hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası kavgaya karıştığı belirlenen N.K. ve G.K. isimli şüpheliler, olay yerinde yakalandı.

Polis, hepsini tek tek aldı

Sorgulamayı sürdüren polis, M.İ.K. ile O.Ö. isimli şahısların kız meselesi nedeniyle tartıştığını, kavganın da bu yüzden çıktığını belirledi.

Bunun üzerine M.İ.K. ve O.Ö. de, aynı gün polis tarafından yakalandı.

Olay yerinde 1 adet dolu fişek, 2 adet boş kovan ve 1 adet bıçak ele geçiren polis, kavga ile ilgisi bulunan F.İ. isimli kadın ile E.P., N.Ö.C. ve A.K. isimli şahısları da gözaltına aldı.

Kolluk kuvvetleri son olarak F.K.'yi 13 Haziran'da E.Y.'yi ise 14 Haziran'da suç aleti silahla yakalamayı başardı.

10 şüpheliden 2'si tutuklandı

Şüphelilerin hepsine ulaşan polis, 10'unu da karakola çekti.

M.İ.K. ve O.Ö., ifadelerinin ardından serbest kalırken, adli makamlara sevk edilen N.K., G.K., E.P., ve F.İ. de salıverildi.

A.K. ve N.Ö.C. hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı öğrenildi.

Geride 2 çocuk ve hamile bir eş bırakan Turun'un ölümü ile ilgili F.K. ve E.Y. isimli şüpheliler, tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.