Üsküdar’da bıçaklı kavgada taciz iddiası: Genç kadın, bakkal sahibini karnından bıçakladı Öğle saatlerinde mahalle bakkalında yaşanan olayda, taciz iddiasıyla esnafı bıçaklayan kadın kısa sürede yakalandı. Yaralı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İHA

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.

Öğle saatlerinde ara sokakta bulunan mahalle bakkalında sesler yükseldi.

Eline bıçak alan kadın, sokağa gelerek önce bakkal sahibi ile tartıştı. Burada tansiyonun yükselmesiyle dükkana zarar vermeye başladı.

Ardından saldırgan kadın, iş yeri sahibini karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akrabaları taşkınlık çıkardı

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı bakkal sahibi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan saldırgan kadının akrabaları olay yerine gelerek taşkınlık çıkardı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Taciz iddiası

T.B. isimli kadın, polis ekipleri tarafından olayda kullanılan bıçakla birlikte kısa sürede gözaltına alındı.

Kadının ilk ifadesinde, M. K.'nin tacizde bulunduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

Hayati tehlikesi bulunuyor

Emniyetteki işlemler devam ederken, hastaneye kaldırılan M.K.'nin omzundan ve göğsünden bıçaklandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.