Üsküdar'da aşırı hızlı ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 6 otomobile çarptı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde saat 21.00 sıralarında sürücüsünün aşırı hızla ilerlediği otomobil, kontrolden çıkarak ters yönden sokağa girdi.

Üsküdar'da bir otomobil park halindeki 6 otomobile çarptı VİDEO

6 OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ

Otomobil, park halindeki 6 otomobile çarparak durabildi. Sürücü otomobil içerisinde sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüsü araç içinden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, ambulansla Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

''ÇOK ŞÜKÜR CANIMIZA BİŞEY OLMADI''

Kazazede Jale Uralman, "Ben arabamı normal bir şekilde park ettim. Komşum geldi 'heyecanlanma arabaya çapmışlar' dedi. Tersten girmiş galiba 6 araca çapmış benim arabaya da çapmış çok şükür içinde değildik. Kimsenin canına bir şey olmadı. Aracın kaskosu var sigortası var çekiciyi bekliyoruz.

Vuran aracın sürücüsü biraz kötü diye söylediler ama ben görmedim. Geldiğimde aracım bu şekildeydi. 6 tane araca vurmuş. Ters yöne hızlı girmiş galiba öyle diyor komşular. Çok şükür canımıza bir şey olmadı" şeklinde konuştu.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.